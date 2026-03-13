Agudo supedita el congreso del PP C-LM al escenario electoral en España

TOLEDO, 13 de marzo de 2026. La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha dado por hecho que el actual presidente de la formación, Paco Núñez, será el candidato 'popular' por tercera vez para intentar desbancar del Gobierno regional a Emiliano García-Page, confirmando que no está previsto por el momento convocar un congreso regional para dirimir su liderazgo, toda vez que se trata de una decisión que habrá de tomar Génova, que ahora mismo está más centrada en apretar las filas ante un hipotético adelanto electoral en España.