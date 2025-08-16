Aguilar confía en que su trabajo "empiece a ver el fruto" para el "cambio" en el PSOE de Málaga

El secretario general socialista y parlamentario socialista andaluz, Josele Aguilar, ha valorado los primeros meses al frente del PSOE de Málaga, de los que ha dicho están siendo "intensos" y ha esperado que el trabajo planificado "empiece a ver el fruto" para "el cambio" en el PSOE. Aguilar, en una entrevista concedida a Europa Press, ha señalado que estos meses están siendo "de mucho trabajo, mucha planificación, mucho conocer la situación real del partido". "Estamos planificando un trabajo que ahora, en los próximos meses, esperemos que empiece a verse el fruto de lo que queremos para el partido, de la idea con la que veníamos, que era de cambio, que hubiera un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestros proyectos, en nuestra forma de comunicarnos con la ciudadanía e incluso internamente en el partido", ha detallado.