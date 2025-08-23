Aguilar (PSOE): "Salado es el presidente de Dipu. Málaga más sectario que ha habido nunca"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que Francisco Salado (PP) "es el presidente de Diputación más sectario que ha habido nunca". "Es verdad que el PP ahora mismo tiene más ayuntamientos que el PSOE; lo que no puede ser es que Salado oriente siempre sus políticas, sus ayudas, sus propuestas siempre en beneficio esencialmente de los ayuntamientos gobernados por el PP mientras arrincona y orilla a los consistorios gobernados por el PSOE", y, a su juicio, "esa es la nota característica de Salado".