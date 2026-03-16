Aguirre apuesta por un acuerdo con Vox para acabar con "la autocracia" de Sánchez

Getxo (Bizkaia), 16 de marzo de 2026. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha dicho que le "parece muy bien" que el presidente de Castilla y León y el candidato más votado de las elecciones autonómicas de este pasado domingo, el popular Alfonso Fernández Mañueco, quiera intentar un gobierno en solitario, llegando incluso a acuerdos con Vox, "como ha dicho" la propia formación de Santiago Abascal, pero ha considerado que "lo fundamental es ponernos de acuerdo para acabar con la autocracia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está gobernando de "manera terrorífica".