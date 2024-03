Aguirre: "El cambio climático es un hecho pero el hombre no es tan responsable"

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, José Luis Aguirre, ha subrayado que no se puede "culpabilizar" a los agricultores por el cambio climático sino apoyarles porque su trabajo ayuda a conservar el medioambiente, al tiempo que ha afirmado que "es un hecho" que el clima cambia y "eso no se puede negar", pero "sí es cierto que el hombre no es tan responsable como nos quieren hacer creer". Así lo ha manifestado preguntado por si comparte las declaraciones de su compañero de Vox y concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, Pepe Gosálbez, quien negó la existencia del cambio climático. A este respecto, Aguirre ha manifestado que entiende "perfectamente que critique el alarmismo climático".