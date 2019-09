Aguirre (R.Zaragoza): "De momento no sabemos si va a haber juicio o no"

Publicado 03/09/2019 19:21:02 CET

El exentrenador del Real Zaragoza, Javier Aguirre, y uno de los acusados en el 'macrojuicio' sobre los presuntos amaños del partido de fútbol Levante-Real Zaragoza el 21 de mayo de 2011, se ha mostrado dudoso ante el avance de este procedimiento judicial: "De momento no sabemos si va a haber juicio o no", pero no se ha pronunciado sobre la nulidad solicitada por la defensa de los acusados. Sobre el calendario de declaraciones, Aguirre ha señalado que entre los acusados hay entrenadores y futbolistas "que pideron irse porque tienen entrenamientos".