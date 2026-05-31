Agustín Bravo recuerda los rumores de su despido por Isabel Pantoja: "No tengo pruebas"

Madrid, 31 de mayo de 2026. Agustín Bravo ha reaparecido públicamente dejando varios titulares sobre algunas de las figuras más mediáticas de la crónica social española. El presentador se ha pronunciado sobre las recientes polémicas de Edmundo Arrocet por sus declaraciones sobre María Teresa Campos y su familia. Unas palabras ante las que el comunicador se ha querido mostrar prudente. Por otro lado, el presentador también se ha pronunciado sobre uno de los episodios más delicados de su carrera profesional, cuando se vio obligado a salir de Canal Sur y comenzaron a surgir rumores de la influencia de Isabel Pantoja en esta decisión.