El director Aitor Gabilondo, ha presentado la serie de HBO 'Patria', basada en la novela de Fernando Aramburu, que se estrena este domingo 27 de septiembre. Gabilondo ha manifestado que "no es una serie hecha ni para contentar a Aramburu, ni a los lectores del libro... ni a nadie". "Hemos hecho la serie que queríamos hacer. Prefiero que guste, claro, pero lo que puedan opinar de fuera no nos ha coartado. No es honesto trabajar de esa manera", ha sentenciado.