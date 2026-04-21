ALA cree que el queroseno está "garantizado" en España y recomienda reservar billetes

Madrid, 21 de abril de 2026. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no prevé cancelaciones de vuelos por motivos de combustible, más allá de "ajustes" en algunas compañías, porque en España este producto está "garantizado" y recomienda comprar los billetes con antelación para evitar precios más elevados. El presidente de la patronal, Javier Gándara, que ha expuesto este martes las previsiones de ALA para la temporada de verano, ha señalado que, ahora mismo, no hay riesgo para el suministro de combustible en España, por lo que los ajustes que se están produciendo "se deben más a situación de mercado".