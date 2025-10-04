Alamany (ERC): "Diremos a nuestros hijos que tomamos las calles de Barcelona y nos movilizamos"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha dicho que es la fuerza de la sociedad civil organizada quien está legitimada para defender la democracia, y ha asegurado que en 20 ó 30 años la historia juzgará este momento: "Explicaremos a nuestros hijos que tomamos las calles de Barcelona y nos movilizamos, y que la gran mayoría del pueblo de Catalunya se puso en el lado correcto de la historia".Lo ha dicho en declaraciones al empezar la manifestación a favor de Palestina de este sábado en Barcelona.