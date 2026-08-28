Albares alaba la cooperación de Marruecos con Ceuta y Marlaska dice que "nadie" lo vio venir

Madrid, 28 de agosto de 2026. Este viernes han acudido al Congreso tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta en sus respectivas comisiones acerca de los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y posteriores. En su comparecencia, el titular de Exteriores ha alabado la cooperación con Marruecos para atajar la crisis en CeutA. En la misma línea se ha mostrado Marlaska, quien ha señalado a "causas plurales" detrás de la entrada masiva de 72.000 personas en Ceuta, exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad sobre una crisis que ha dicho que no vio venir "nadie". (Fuente: Congreso/Europa Press)