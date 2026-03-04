Albares da la última hora sobre la evacuación de españoles por la escalada militar

Madrid, 4 de marzo de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles sobre las operaciones de evacuación de españoles afectados por la escalada militar por la guerra en Irán. Así, ha anunciado que 22 personas han cruzado la frontera entre Irán y Azerbaiyán y "se encuentran ya a salvo", para regresar a España. Además, ha explicado que un avión del Ejército del Aire vuela hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación. (Fuente: MAEC)