Albares da por zanjada la crisis con Argelia y anuncia un "nuevo estadio" en la relación

Madrid, 26 de marzo de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)