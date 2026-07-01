Albares y la Reina Letizia despiden al equipo médico de AECID que viaja a Venezuela

Madrid, 1 de julio de 2026. Un equipo de 44 profesionales sanitarios, cocineros, y logistas del hospital de campaña 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha partido esta mañana hacia Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los potentes seísmos de la semana pasada que han dejado ya más de 1.900 muertos y 10.500 heridos. El despliegue del 'Start' incluye la movilización de un equipo de 90 profesionales voluntarios, 44 en su primera rotación. (Fuente: ERICAM/GOB VENEZUELA/EUROPA PRESS)