Albares y Robles no ven necesaria una misión de la UE para garantizar el tránsito en Ormuz

Madrid, 16 de marzo de 2026.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que no ve necesaria una misión comunitaria para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, como ha propuesto la Alta Representante Kaja Kallas, y ha abogado por una "desescalada" en la región, apuntando que un remedio "puramente militar nunca es realmente una solución". Una opinión compartida también por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
(Fuente: ebs/lusa/europa press)