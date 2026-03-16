Publicado 16/03/2026 11:56:28 +01:00CET

Albares y Robles no ven necesaria una misión de la UE para garantizar el tránsito en Ormuz

Madrid, 16 de marzo de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que no ve necesaria una misión comunitaria para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, como ha propuesto la Alta Representante Kaja Kallas, y ha abogado por una "desescalada" en la región, apuntando que un remedio "puramente militar nunca es realmente una solución". Una opinión compartida también por la ministra de Defensa, Margarita Robles. (Fuente: ebs/lusa/europa press)