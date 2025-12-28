Publicado 28/12/2025 12:12:44 +01:00CET

Alberto Nadal ve "casi una obligación" que Vox colabore con Guardiola

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha acusado a Vox de plantear "cosas irrealizables" y lo ha achacado a que sabe que "no va a gobernar" o a que "no quiere" hacerlo. Además, ha indicado que en Extremadura el partido de Santiago Abascal tiene la oportunidad de demostrar si quiere ayudar a la gobernabilidad, máxime cuando, ha considerado, es "casi una obligación" colaborar con María Guardiola tras el resultado obtenido por el PP en las urnas el 21 de diciembre.

