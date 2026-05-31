Albiach advierte al Govern que ya tiene Presupuestos y es hora de que "deje de equivocarse"

Barcelona, 31 de mayo de 2026. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido al Govern de la Generalitat que ya tiene los Presupuestos y las prioridades están marcadas, y lo que tiene que hacer ahora es cumplir y que es hora de que "deje de equivocarse". Lo ha dicho este domingo en un acto organizado por los Comuns en El Prat de Llobregat (Barcelona), junto al ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun, la alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou, y los coordinadores en el Baix Llobregat Albert Guasch y Sílvia López, también candidata a la alcaldía de Castelldefels (Barcelona).