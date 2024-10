Albiach avisa que los Comuns se opondrán a una eventual flexibilización de bajas laborales

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este sábado que su formación se opondrá a una eventual flexibilización de bajas laborales, tal y como propuso este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, una medida que ha tildado de "ocurrencia". "Esto es directamente abrir la puerta a que tu jefe te presione, te haga chantaje, te obligue a ir a trabajar cuando estás enfermo", ha expresado Albiach en el Consell Nacional del partido celebrado en Barcelona, con la presencia, entre otros, del ministro de Cultura y miembro de los Comuns, Ernest Urtasun. Albiach ha asegurado que "no habrá bajas flexibles porque, por mucho que presionen las mutuas, los derechos de los trabajadores no se cuestionan, no se venden, no se matizan, sino todo lo contrario, los derechos de los trabajadores se blindan, se defienden y se amplían".