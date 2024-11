Albiach (Comuns) llama a PSC, ERC y CUP a no pactar con la derecha, sea "independentista o no"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado a PSC, ERC y CUP a no hacer políticas de derechas ni pactar "con la derecha independentista o no independentista", y ha apostado por abrir una nueva etapa en la que las fuerzas de izquierdas no hagan alianzas con la derecha. Así se ha pronunciado este sábado en la IV Assemblea Nacional de los Comuns, que se celebra en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona, donde ha llamado a la izquierdas a actuar con exigencia, firmeza y espíritu de colaboración, "sin vetar a nadie, como hacen otros, luchando por la gente común", ha añadido. Ha asegurado que Catalunya está en un cambio de etapa en la que hay dos opciones: un frente conservador y una mayoría popular, y ha criticado que hay "sectores del PSC que están en este frente conservador" y defienden políticas como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.(Fuente: Comuns)