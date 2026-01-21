Alcalá llega a Fitur en un momento turístico "muy bueno" con más de 850.000 visitantes anuales

Alcalá de Henares llega a su cita con la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid, en un momento "muy bueno" desde el punto de vista turístico, con más de 850.000 turistas que escogen visitar cada año la ciudad complutense. Así lo ha destacado la primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, quien ha destacado que Alcalá ha registrado cerca de medio millón de pernoctaciones acumuladas entre 2023 y 2025, cifras que seguirán creciendo en 2026.