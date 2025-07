Alcalde augura avances en toldos de los puentes de Sevilla pese a lo "complicado" del proyecto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que habrá avances en lo que respecta a los toldos de los puentes. "Ponerlos en cualquiera de ellos no es instalarlo con una marca publicitaria. Es complicado, pero serán también una realidad esos proyectos en breve".Así lo ha expresado el regidor sevillano cuestionado sobre ese u otros proyectos, como el de dotar de sombra a la avenida de la Constitución. "Este es uno de los problemas que tiene esta ciudad: eternizamos todos los debates; no solo los importantes, como algún 'proyecto gordo' de transformación, sino incluso el poner o no poner un toldo y cómo tienen que ser los mismos".