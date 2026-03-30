Publicado 30/03/2026 15:30:51 +02:00CET

Alcalde de Málaga cree que la falta de AVE directo casi no tendrá incidencia en Semana Santa

Málaga, 30 de marzo de 2026. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este lunes que "al final no va a haber casi incidencia" durante esta Semana Santa debido a la falta de AVE directo con Madrid porque "el tiempo nos acompaña muy bien". De la Torre ha aludido a los primeros datos de las Oficinas Municipales de Turismo, que arrojan un Domingo de Ramos "positivo": "Es un indicador, lo importante será luego la ocupación hotelera, pero me da la impresión que no habrá prácticamente incidencia, o sería mínima".