Alcalde de Málaga defiende eliminar los coches de caballos para "una ciudad más del siglo XXI"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes tras quedar revocada este pasado lunes las licencias de los coches de caballos en Málaga capital que "avanzamos" en "ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX".Así lo ha señalado De la Torre, que cuestionado sobre en qué situación quedan los animales ha señalado que "es obvio que los propietarios ahora utilizan los animales de una manera distinta; algunos a lo mejor lo integra en alguno de los espacios que hay de hípica en torno a la ciudad, o de equitación, como queramos llamarle, o el uso personal que quieran", pero "no es lo mismo que estar trabajando el animal, permítame esa expresión, a pleno sol, o, por lo menos, un buen rato al sol, en horarios amplios, también la persona que lo lleva".