El alcalde de Málaga incide en una política informativa mejor respecto a las obras del AVE

Málaga, 19 de marzo de 2026. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a incidir este jueves en una política informativa mejor respecto a las obras y reapertura del AVE directo de Málaga y Madrid, ya que "la sociedad es madura y puede entender que una cosa tarde", por lo que ha incidido en que "se explique bien y a tiempo". De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido en "una política informativa mejor; la sociedad es madura y puede entender que una cosa tarde dos meses, tres, lo que sea necesario", por lo que ha reiterado que "se explique bien y se explique a tiempo, no que se vayan haciendo anuncios sucesivos que no te permiten entonces programarte con tiempo". "Eso es lo que es fundamental", ha agregado.