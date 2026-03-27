El alcalde de Sevilla defiende los plazos de las obras del centro aunque "afean un poco"

Sevilla, 27 de marzo de 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a defender este viernes los plazos establecidos para la realización de las obras del tranvibus en la plaza de la Encarnación y la calle Imagen, que han tenido que interrumpirse por la Semana Santa. Como resultado de dichas obras, el Ayuntamiento ha habilitado un pavimento provisional de hormigón liso para garantizar la estabilidad del suelo en la plaza de la Encarnación. Asimismo, ha garantizado habilitar anchos de calzada superiores a los 8 metros en puntos clave de la calle Imagen, pese a la presencia de un cajón de obra.