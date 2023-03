El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lanzado un "mensaje nítido" a las administraciones central y autonómica sobre el cuadro de Murillo 'San Pedro penitente', propiedad de Abengoa y que ha salido a subasta para que la multinacional haga frente a sus múltiples deudas. "El Murillo no se mueve de Sevilla. No de España ni de Andalucía. No se mueve de Sevilla".