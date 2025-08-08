El alcalde de Sevilla señala ventajas demográficas de Zaragoza y defiende construcción de VPO

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha señalado las "ventajas" gracias a las cuales Zaragoza capital ha superado a la ciudad hispalense en términos de censo de población, esgrimiendo que ante ello, el Ayuntamiento promueve actualmente hasta 4.600 nuevas viviendas protegidas, 2.200 de ellas directamente desde lo público; y que compete al Gobierno central del PSOE las principales medidas de reducción del precio de las VPO a cuenta del debate suscitado al respecto.En una entrevista con Europa Press, el alcalde hispalense ha evaluado los últimos datos del censo anual de población correspondiente al periodo entre 2021 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arroja respecto al último de tales años un total de 686.741 habitantes en Sevilla capital y 691.037 habitantes en el caso de la ciudad de Zaragoza.