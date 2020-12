Alcaldesa Calamonte: "Origen de brote no es el viaje a Turquía"

La alcaldesa de Calamonte (Badajoz), Magdalena Carmona, ha indicado que el origen del brote declarado este pasado jueves "no es el viaje a Turquía" de un grupo de vecinos en el puente de diciembre. "El origen de ese brote no es el viaje a Turquía, no son esas 19 personas, porque dentro de los 28 positivos que nos dieron ayer hay personas que son totalmente ajenas, que no han tenido contacto ninguno con estas 19 personas (las que fueron a Turquía), a mi no me han dicho que ese brote sea del viaje", ha detallado.