La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial presenta los Cursos de Verano CEU- María Cristina

Madrid, 20 de mayo de 2026. La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, ha presentado la segunda edición de los Cursos de Verano CEU- María Cristina. Un programa de formación que se celebrará del 30 de junio al 15 de julio en el Real Centro Universitario El Escorial- María Cristina, que forma parte del Real Monasterio del municipio madrileño. Durante la rueda de prensa, la alcaldesa ha estado acompañada por representantes de la Universidad CEU San Pablo, del campus ubicado en la localidad y del programa de cursos de verano. Un encuentro en el que se han presentado las claves de esta propuesta educativa. El proyecto contará con la participación de figuras destacadas en distintas áreas formativas y pondrá en marcha una serie de actividades complementarias abiertas a los ciudadanos. Con esta segunda edición, el grupo CEU busca crear un espacio de encuentro entre alumnos, profesores y personalidades y consolidar su compromiso con la excelencia académica.