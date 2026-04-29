Aldama trata de implicar a Sánchez en la trama: "El presidente estaba en el escalafón 1"

Madrid, 29 de abril de 2026. El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha afirmado que "si hay una jerarquía en este caso y yo estoy en la banda organizada criminal", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez era "el uno", el exministro Ábalos era "el dos", el exasesor Koldo García era "el tres" y él mismo, "el cuatro". "El presidente lo sabía todo, tal y como él me transmitió y por cómo yo veía que Koldo le trataba de Pedro y no de presidente", ha señalado. (Fuente: Tribunal Supremo)