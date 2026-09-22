Aldeas Infantiles SOS presenta un informe para prevenir la sobreexposición digital de menores

Madrid, 22 de septiembre de 2026. Aldeas Infantiles SOS ha presentado 'Crecer en el escaparate digital', un informe con claves para prevenir el sharenting o la sobreexposición de la infancia en internet. El informe analiza una práctica cada vez más común de padres, madres y otros familiares que comparten en redes sociales fotos, vídeos o información de niños y niñas. Según el informe, España es uno de los países europeos donde más se da este fenómeno: 1 de cada 4 familias comparte contenidos en redes. Al publicar una imagen se pierde el control sobre parte de ella: puede descargarse, reenviarse o reutilizarse para casos de ciberacoso, perfiles falsos o depredadores sexuales. Además, invita a las familias a reflexionar antes de publicar y ofrece recomendaciones para familias y otros adultos de referencia. El informe recuerda que los niños y niñas tienen derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y que la familia debe ser un refugio y un espacio de seguridad, también en el entorno digital.