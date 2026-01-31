Alegría anuncia un bono cultural y deportivo de 150 euros para fomentar el ocio saludable

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado un bono cultural y deportivo de 150 euros para fomentar el ocio saludable y destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años. Así lo ha desvelado en un encuentro con deportistas que esta mañana ha tenido lugar en Zaragoza. Alegría se ha comprometido a que si es presidenta de Aragón a partir del 8 de febrero el PSOE pondrá en marcha un nuevo bono joven, cultural y deportivo. "Es una medida que favorece y posibilita la actividad deportiva y que puede ayudar a asumir la cuota de un club o gimnasio, una licencia federativa", y que, en definitiva, "nuestros jóvenes puedan practicar deporte y tener un ocio saludable".(Fuente: PSOE)