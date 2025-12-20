Alegría lanza su candidatura a presidenta del Gobierno de Aragón: "Os necesito comprometidos"

La secretaria general del PSOE de Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha instado a "no resignarse" con el Aragón de las "desigualdades" y del "esto es lo que hay" y se ha presentado como la próxima presidenta de la Comunidad autónoma para darle a los aragonesas "el presente y el futuro que merecen". Una empresa para la que ha reclamado el apoyo de toda la familia socialista: "Os necesito a todos y todas movilizados y comprometidos. Demos un paso adelante. Yo sola ni quiero, ni puedo".(Fuente: PSOE)