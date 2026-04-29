Alegría (PSOE): El pacto PP-Vox va a "segregar entre aragoneses de primera y de segunda"

Zaragoza, 29 de abril de 2026. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su rechazo al principio de "prioridad nacional" que recoge el acuerdo PP-Vox, indicando que se basa en "segregar entre aragoneses de primera y de segunda", lo que ha calificado de "ilegal". En la sesión del debate de investidura, en la que saldrá proclamado Jorge Azcón como presidente del Gobierno aragonés, ha dicho que Aragón "es una tierra de acogida", así como el anunciado recorte a onegés que ayudan a migrantes ilegales. (Fuente: Cortes de Aragón)