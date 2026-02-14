Alerta en Catalunya este sábado por vientos de más de 130 km/h y olas de más de cuatro metros

Protecció Civil mantiene el plan Ventcat en alerta y ha enviado mensajes para evitar desplazamientos y actividades al aire libre en algunas comarcas; el 112 ha recibido más de 600 llamadas y los Bombers de la Generalitat han tenido que atender 564 avisos sin heridos graves.El jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, ha remarcado que a lo largo de esta tarde de sábado habrán rachas de viento que pueden superar los 130 km/h, sobre todo en zonas del Pirineo, Prepirineo y el Alt Empordà (Girona).El temporal dejará también olas de más de cuatro metros en el norte del Cap de Creus (Girona) y nevadas intensas en la vertiente norte del Pirineo (Lleida), donde podrían superarse los 20 centímetros por encima de 1300 metros.