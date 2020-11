Álex de la Iglesia destaca una "edad de oro" gracias a las plataformas

Álex de la Iglesia transforma Pedraza, un pequeño pueblo de Segovia, en el epicentro de la lucha entre el bien y el mal en '30 monedas', la nueva serie española de HBO cuyo primer capítulo llega el próximo domingo 28 de noviembre. Sobre la irrupción de estas plataformas, el realizador bilbaíno ha destacado la "edad" de oro que vive el mercado audiovisual gracias al empuje de los servicios de streaming. Y, fiel a la postura de "compatibilizar ventanas" que viene defendiendo desde hace años, De la Iglesia señala que esto tampoco supone abandonar a su suerte a las salas de cine, que atraviesan una situación crítica lastradas por la pandemia de coronavirus. "Por supuesto que quiero que los cines sobrevivan y estoy absolutamente de acuerdo con todos los que quieren mantener las salas. Pero eso no significa que no piense que en este momento existen otras ventanas y que crea que las plataformas han ayudado a que el audiovisual esté viviendo una auténtica edad de oro", argumenta al ser preguntado por la carta firmada por numerosos representantes del cine español como Almodóvar, Trueba, Coixet o Bayona en la que reclaman al Gobierno un "plan de supervivencia" para las salas cinematográficas. El cineasta, que no se encuentra entre los firmantes de la misiva hecha pública el pasado viernes, insiste en que su amor por el cine, por la salas y por la experiencia cinematográfica no es incompatible con reconocer que "las cosas han cambiado gracias a las plataformas" y que lo han hecho "de forma increíblemente positiva". "Los formatos son absolutamente compatibles y negarse a la compatibilidad es negar el avance. Esto podría haber ocurrido hace 10 o 15 años, y no se hizo porque la industria no lo entendía, ahora lo tiene delante y es lamentable que algunos sigan sin verlo", proclama De la Iglesia que ya defendió esta "compatibilidad" de ventanas durante su etapa como presidente de la Academia de Cine, cargo que ocupó de junio de 2009 a abril de 2011.