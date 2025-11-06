Un algoritmo reduce la radiación y mejora la imagen en procedimientos coronarios

Durante el mayor congreso de cardiología intervencionista que se celebra en España, el CSC, Philips, ha lanzado su solución SmartIQ, un algoritmo que se está probando en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y que consigue reducir la dosis de radicación y mejorar la calidad de la imagen en procedimiento coronarios.Este es el nuevo paso evolutivo de los sistemas Azurion de la compañía que está enfocado en la gestión de la calidad de imagen y la reducción de dosis.Philips ha aprovechado este curso para presentar también una tecnología reciente en cardiología estructural, la sonda VeriSight Pro 3D.Esta innovación pionera ya ha sido utilizada con éxito en nueve pacientes con insuficiencia tricúspide grave del Hospital Universitario Central de Asturias. Durante esta reunión científica que se celebra estos días en el Hotel Riu Plaza España de Madrid, los cardiólogos intervencionistas tienen la oportunidad de compartir experiencias y debatir sobre los nuevos progresos en la especialidad.