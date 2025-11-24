La ‘Alianza Másnutridos’ celebra 10 años luchando contra la DRE

Con motivo de su décimo aniversario, la Alianza Másnutridos, una iniciativa formada por 17 entidades -entre colegios profesionales y sociedades científicas- y 48 asociaciones de pacientes englobadas en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), ha reunido a múltiples expertos de reconocido prestigio para presentar el ‘Manifiesto sobre el Abordaje de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad’.La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) afecta alrededor de 30 millones de personas en Europa. En España, más del 23% de los pacientes ingresan con DRE al hospital, una desnutrición que provoca un gasto adicional asociado de 5.820€ por paciente.Es imprescindible la participación de los pacientes en el diseño de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los mismos. Con esta acción, la Alianza Másnutridos quiere concienciar acerca de la urgencia de la implantación de acciones y estrategias coordinadas con las Comunidades Autónomas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con DRE.