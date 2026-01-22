Aljaraque y Punta Umbría despiden a la familia fallecida en el accidente de Adamuz

Cientos de vecinos de Aljaraque (Huelva) han despedido este jueves a los cuatro miembros de una familia --un matrimonio, su hijo y un sobrino-- que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. Aunque parte de la familia era oriunda de Punta Umbría, residían en este municipio que se encuentra cercano a la capital y al núcleo costero, por lo que la capilla ardiente se instaló en el pabellón municipal de deportes 'Alcalde Juan Manuel Orta Prieto' del pueblo aljaraqueño.