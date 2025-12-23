Almeida avanza que 2026 será el año de la vivienda y de los barrios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que 2026 será el año de la vivienda, de forma que "se construya de forma masiva en los próximos años", consolidando la capital como "la primera ciudad en capacidad de construcción de vivienda asequible de España y Europa", la de los barrios, con la presentación en enero de la Estrategia del Sur, y la de la culminación del "gran proceso de transformación urbana desde Madrid Río" porque el año que viene estará concluido el soterramiento de la A-5 y Castellana y el cubrimiento de Ventas.(Fuente: Ayto. de Madrid)