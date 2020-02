El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este viernes tras el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Madrid que "por lo menos Vox deja de montar numeritos" al no presentarse en el acto y no boicotearlo como pasó en septiembre pasado cuando la formación apareció con una pancarta en la que decía que la violencia no tiene género.