El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, cree que los ciudadanos están "cansados de los mensajes de crispación, enfrentamiento e incapacidad de poder llegar a acuerdos", "La moción de censura de Vox no va a arreglar ni uno solo de los problemas que tiene España en estos momentos", ha señalado, confirmando que la formación todavía no ha decidido si votará que no a la moción presentada por los de Abascal.