El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que está "muy cómodo con Cs" en el gobierno "porque ha funcionado", aunque no oculta que preferiría hacerlo solo en 2023 dado que implicaría una confianza amplia de la ciudadanía, unido a que no quiere "cordón sanitario" alguno con Vox, formación "que tendrá que decidir si el cordón sanitario que le quiere poner la izquierda no se lo ponen en sí mismos".