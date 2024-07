Almeida insta presidentes PP a no retirar el recurso contra Sánchez hasta celebrar Conferencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sugerido a los presidentes del PP, que no retiren el recurso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes. "Si yo fuera presidente autonómico, no los quitaba hasta que no se celebrara la Conferencia de Presidentes. Me parece muy bien que los presidentes del PP hayan puesto recursos, esto se tiene que celebrar dos veces al año, desde el año 2022 no se celebra niinguna por parte de Pedro Sánchez, y lo razonable es que se celebrara ya de manera inmediata", ha trasladado el regidor a los medios de comunicación.(Fuente: Ayto. de Madrid)