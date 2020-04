El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respeta la decisión del grupo municipal de Vox de no participar ayer en las reuniones por videconferencia celebradas por áreas porque entienden que "el Gobierno tiene que estar centrado en los efectos de la pandemia", de ahí la adopción de ese paso, que tomaron considerando "lo más conveniente y no por un interés particular sino por un interés general".