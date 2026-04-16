Almeida "valora todas las opciones" tras constatar la expulsión de Ortega Smith de VOX

Madrid, 16 de abril de 2026. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Presidencia del Pleno, "valora todas las opciones" sobre el futuro del grupo municipal Vox tras recibir un escrito que constata la expulsión de Javier Ortega Smith del partido, misma situación que han corrido los ediles que le han sido afines, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. "La única constancia que tenemos es que ha habido un escrito presentado por el partido político Vox, ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid donde se comunica formalmente la expulsión tanto de Javier Ortega Smith como de Ignacio Ansaldo y Carla Toscano", ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Carabanchel. (Fuente: Ayto. de Madrid)