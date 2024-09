Almunia pide al PP "sentido de Estado" y no desentenderse porque "no les guste Pedro Sánchez"

El excomisario de Economía de la Unión Europea, exvicepresidente de la Unión Europea, exministro y ex secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, ha pedido a los dirigentes 'populares' que se manifiesten "cuando quieran, donde quieran y como quieran" respecto a la postura de algunos de sus 'barones' territoriales de llegar incluso a manifestarse en contra del acuerdo con Cataluña, a la vez que les ha reclamado "visión de Estado". "El PP no puede prescindir de ella y no puede desentenderse de las necesidades del conjunto de España por el hecho de que no les guste Pedro Sánchez", ha aseverado.