Las alpargatas de Toni Pons, premio pyme del año en Girona

Alpargatas de todos los colores, tamaños, formas y texturas. Es la seña de identidad de Toni Pons, el premio pyme del año en Girona gracias al reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Toni Pons fue creada como una pequeña empresa familiar de carácter artesanal, hoy va ya por la tercera generación.En su larga trayectoria han pasado por diferentes hitos: desde trasladar su sede a Girona hasta dar el salto internacional. Hoy tienen presencia en los 5 continentes en 51 países distintos.En 2018 Toni Pons facturó cerca de 14 millones de euros. Su centro logístico puede llegar a albergar 250.000 pares. Siempre utilizan materiales naturales. Sus 75 modelos diferentes, tanto para hombre como para mujer, no contienen ningún tipo de piel animal.Esta trayectoria de éxito no hubiera sido posible sin el apoyo financiero adecuado.Pero en Toni Pons, no se conforman con lo conseguido y siempre están buscando nuevos retos