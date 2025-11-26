Alumnos y docentes acuden al estreno de 'Bella' para concienciar sobre la violencia de género

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido a la proyección del cortometraje de animación 'Bella', impulsada por la Fundación Ana Bella y en colaboración con la productora La Claqueta, ante alumnos y docentes de Sevilla, como parte del compromiso de la Junta en la lucha contra la violencia de género.Este curso más de 910.000 estudiantes realizan en el aula actividades para la prevención de la violencia de género con la implicación de casi 91.000 docentes. La consejera también ha señalado durante su intervención que el III Plan de Igualdad de Género en Educación 2024/2028) asume el compromiso de sensibilizar, formar y prevenir la violencia de género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención eficaz y eficiente ante posibles casos de violencia de género en todas sus formas, en el ámbito educativo.