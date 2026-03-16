Alvar alaba el papel de Médicos Sin Fronteras para tratar el envenenamiento por serpiente

Madrid, 16 de marzo de 2026. El comisario de la exposición "De brebajes y serpientes: entre la triaca magna y una emergencia de salud global", Jorge Alvar Ezquerra, ha destacado el papel clave que tuvo Médicos Sin Fronteras en el "agitamiento" del problema del envenenamiento por serpientes, una "enfermedad tropical olvidada". "Los amigos de Médicos Sin Fronteras fueron los que agitaron hace unos 15 años el problema del envenenamiento por serpientes como una enfermedad tropical olvidada", ha afirmado. Alvar ha explicado que este "movimiento" impulsado por Médicos Sin Fronteras "hizo que se interesara el mundo científico por este problema" y gracias a ello se han publicado trabajos relevantes en revistas como The Lancet, British Medical Journal o Nature.